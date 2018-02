A um dia do fim de Salve Jorge– é, a novela acaba amanhã – a secretaria de Justiça de SP atesta sua influência na população: aumentaram significativamente as denúncias de tráfico de pessoas.

Nos primeiros quatro meses do ano, cresceu 106% o número de pessoas traficadas para exploração sexual ou trabalho escravo, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 124 vítimas entre janeiro e abril – 64 a mais do que em 2012.