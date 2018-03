Joias para homens

Carla e Kelly Amorim, irmãs e sócias, pensaram “fora da caixa” e investem pela primeira vez no universo masculino. Lançam no mês que vem a primeira linha para homens da marca. Idealizada, a princípio, para atender aos desejos de seus dois filhos e marido, além dos amigos da família. “Hoje, mais do que nunca, os homens buscam expressar seu estilo e personalidade através da moda. Foi a partir desse desejo que criei as joias especialmente para eles”, explica Carla, que para desenvolver a coleção buscou inspiração nas grandes metrópoles – principalmente na arquitetura moderna. Para começar os trabalhos, a designer lança anéis, colares e pulseiras. Há também joias com suas marcas registradas: esferas e a cruz – que representa a religiosidade.

