Joia sideral

Daniela e Stefania Feder são as irmãs Steff, nome da marca de joias criada pela dupla em 2010 e que acaba de ganhar um e-commerce. Quem entrar na página encontrará peças feitas com pedras exóticas que elas garimpam pelo mundo. A inspiração das meninas vem da natureza e do cosmo. “Crescemos na nossa fazenda, os elementos do campo estão sempre presentes em nossa vida”, conta Tetê, como Stefania é conhecida. “Tudo que vem do universo nos atrai: os metais, os cristais…”, emenda Dani.

