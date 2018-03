Depois do Santos e da DIS, ex-donos do passe de Neymar, agora é a vez da Terceira Estrela ajuizar ação contra o pai do jogador. Responsável por 5% dos direitos do craque, o fundo pede a exibição dos documentos e a devida explicação da tumultuada transferência ao Barcelona. Os réus citados terão cinco dias de prazo.

A ação indenizatória, a ser proposta pelos advogados Nancy de Melo Franco, Thiago Gerbasi e Guilherme Moura, do MMK, será o segundo passo.