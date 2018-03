Carlos Miguel Aidar avisa: o São Paulo batalha há sete anos na Justiça com as associações de bairro do Morumbi (que pedem coisas variadas) e “vem ganhando todas”.

Detalhe: o advogado do clube revela que “o autor das ações é um só e já foi processado por danos morais e litigância de má-fé”. E condenado.