A concessão do Pacaembu à iniciativa privada está esbarrando em detalhes do edital. O principal, pelo que se apurou, é a obrigatoriedade de se manter os 40 mil lugares do estádio – o que empresários interessados acham demais.

Outro empecilho? A necessidade de investimento estimado em R$ 200 milhões para revitalizar o complexo.