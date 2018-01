Jogo entre Brasil e Argentina preocupa torcedores

Apesar da trégua entre torcedores brasileiros e argentinos, o jogo de basquete entre as duas equipes amanhã, tem causado preocupação dos organizadores. O comitê Rio 2016 até produziu um vídeo cuja mensagem é de harmonia e espírito esportivo entre os expectadores dos dois países. “Vamos respeitar, celebrar e curtir cada momento. Afinal, somos todos #HermanosOlímpicos”, diz a legenda.

Quem também comentou a rivalidade foi Fernando Meligeni. O tenista publicou em seu Facebook um vídeo dizendo que as coisas estão “saindo do limite”. “Quando vi a briga no estádio de tênis entre um brasileiro e argentino saindo na mão no meio de um jogo, fiquei muito triste”, disse.