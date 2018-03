Roberta Miranda foi vista com cara de poucos amigos, no feriado, saindo da sala de pôquer privê do cassino do hotel Conrad, em Punta del Este. “Quando começo a perder, não insisto, levanto da mesa e vou embora”, confidenciou a um amigo.

Os brasileiros, aliás, continuarão ocupando Punta no fim do ano: fizeram 60% das reservas do Conrad. Que comemorou 17 anos neste fim de semana, com show dos Pet Shop Boys – que pediram, no camarim, hot-dogs, jujuba e refrigerantes.