A Prefeitura cogita implantar em São Paulo programa semelhante ao Lixo Zero, do Rio, que multa quem joga lixo nas ruas da cidade. Emissários de Haddaddesembarcam hoje na capital fluminense para uma conversa com a Comlurb, responsável pela fiscalização do projeto.

No Rio, já foram aplicadas mais de 25 mil multas desde agosto do ano passado.