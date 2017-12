Jockey faz Grande Prêmio em nova fase

Com seu primeiro GP de São Paulo marcado para o próximo fim de semana, Benjamin Steinbruch e seu vice Alessandro Arcangeli pretendem “reapresentar” o Jockey Club à cidade – com um evento variado, em busca de novos públicos. Entre outras, as corridas do sábado e do domingo serão abertas ao público e terão food park e atrações para as famílias.

A nova fase do JC já mereceu até reunião com João Doria. Em um mês, a nova gestão comemora o fim da longa greve dos funcionários e fala em corte de gastos e foco em aumentar a receita. “Queremos um clube novo, cheio de novidades”, avisa Arcangeli.

Presídios femininos

em estado crítico

Levantamento do sistema Geopresídios, do Conselho Nacional de Justiça, revela que 25% dos presídios para mulheres, no País, em péssimo estado de conservação.

Das 148 unidades, 35 foram consideradas em estado crítico. O Estado com pior índice é Rio Grande do Sul. O melhor, Espírito Santo.

ABL lança Livro novo

de Cândido de Carvalho

Rei Baltazar, livro inacabado de José Cândido de Carvalho, foi finalmente lançado pela Academia Brasileira de Letras, com prefácio de Marco Lucchesi. A obra só saiu com muita ajuda dos filhos do autor, Ricardo e Laura, na ordenação dos originais.

Carvalho, morto em 1989, é o autor de um dos maiores sucessos da literatura brasileira, O Coronel e o Lobisomem, que já rendeu 58 edições.

Mozarteum abre amanhã

temporada de 2016

A Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro estreia no circuito erudito de SP em grande estilo. Com 77 integrantes, dos quais 62 bolsistas, a orquestra acompanhará a soprano alemã Diana Damrau e o baixo-barítono Nicolas Testé em apresentação na Sala São Paulo, amanhã e terça. A atração, inédita no Brasil, abre a série de concertos do Mozarteum do ano.