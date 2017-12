Esclarecida a dúvida: o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai receber, sim, a missão do Fundo Monetário Internacional — que chegou ao Brasil ontem pela manhã.

O chefe da comitiva do FMI, Alfredo Cuevas, afirmou que está no País para avaliar a situação econômica, a política macroeconômica e as perspectivas da economia nacional. “É uma visita normal, que fazemos a cada ano”, reforçou. “Vamos falar com muitas pessoas no Brasil. Esse é o nosso propósito.”