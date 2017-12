João Doria vai encontrar Papa Francisco

Depois de dois dias em Seul, João Dória viaja no dia 18, terça-feira, para Roma — em avião próprio — para uma audiência, na quarta, com o papa Francisco I. Após o encontro no Vaticano, o prefeito segue para Lisboa, onde participa de seminário promovido pelo instituto de Gilmar Mendes.

Dúvida cruel, manifestada por um observador desconfiado: se Doria rejeita a candidatura para a Presidência em 2018 e só admite disputar o governo do Estado se Alckmin pedir, será que ele estaria de olho… no Vaticano?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta segunda, quando ele completa 100 dias de governo, vai ao ar programa Roda Viva, gravado neste domingo. Antes do programa, Dória pediu, e conseguiu, um bloco a mais de 15 minutos de programa.