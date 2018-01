Já foi escolhido o nome para suceder Luiz Terepins na Bienal – ele termina seu mandato com boa avaliação. Trata-se de João Carlos Figueiredo Ferraz, do Instituto Figueiredo Ferraz, museu de Ribeirão Preto que abriga obras do colecionador e usineiro.

O filho do ex-prefeito de São Paulo, de mesmo nome, será submetido oficialmente ao conselho da Bienal no dia 13 de dezembro.