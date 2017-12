Joanna, com Dilma: ‘Não se justifica’

Prestes a disputar o Troféu Maria Lenk, Joanna Maranhão – um dos grandes nomes da natação brasileira – avisa que, mesmo focada nos treinos, tem acompanhado o processo político do País. “Não sou a favor do impeachment até que se prove algo contra ela (Dilma). E acho que pedalada fiscal não justifica o processo. As pessoas que estão conduzindo o impeachment, na minha opinião, estão fazendo isso pelo poder e não por uma reforma política.”

O problema, diz Joanna, é que isso “pode ser interpretado como uma fala pró-governo, mas não é” . Ela diz que apoia a reforma política e que se identifica “não com o PT, mas com o PSOL”.

A nadadora não acha que a crise política possa afetar a Olimpíada: ó evento está “bem fechado”. Mas espera que, se novos políticos assumirem, resolvam todos os pepinos, como prometeram”.