Joalheria terá espaço inspirado no Café de Flore na SP-Arte

Stephanie Wenk – diretora criativa da Amsterdam Sauer – antecipou como será o espaço que a joalheria terá na SP-Arte, parte da comemoração dos 75 anos da marca. “Estamos investindo cada vez mais em ações de experiência. Nossa nova coleção representa os diversos movimentos artísticos do século XX. Um tema que se casou perfeitamente com a feira”, explica a carioca, que montou, em parceria com Esther Giobbi, um café parisiense do início do século passado, inspirado no famoso Café de Flore, ponto de encontro da boemia intelectual da época. “Nas paredes, vamos expor obras de dois grandes cartunistas cariocas, Antônio Nássara e José Carlos de Brito e Cunha”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.