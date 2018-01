Descoberta a razão do interesse da J&F em tentar correr, judicialmente, para conseguir a volta do fornecimento do gás da Bolívia – pela Petrobrás – para a termelétrica da Âmbar, empresa do grupo.

O quadro hidrológico do País mudou, as termelétricas estão sendo acionadas e, do modo como está, a Âmbar fica de fora contando… prejuízo.