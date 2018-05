Jessica Kattan inaugura marca de joias vintage-retro

Jessica Kattan deixou a advocacia de lado para se dedicar a joalheria, algo que está presente em sua vida há muito tempo. “Meu pai foi vice-presidente da H. Stern no Brasil por 20 anos. Lembro que quando íamos viajar pra fora, ele sempre me mostrava as vitrines das principais joalherias e eu ficava fascinada”, conta Jessica, que acaba de lançar sua marca homônima. “Meu foco são as joias com pegada vintage-retro.” Entre suas inspirações: o quarto de Maria Antonieta, em Versalhes, os vitrais da roseta da Catedral de Notre Dame e o Jardim de Tuileries. “A França está muito presente em minhas coleções porque morei um tempo em Paris, quando cursei Sorbonne.” Para ela, as joias contam histórias. “Gosto de pessoas e amo a possibilidade de fazer parte da história delas.”