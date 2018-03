Je suis Cecil

Famosos como Cara Delevingne, Juliette Lewis e Mia Farrow uniram-se aos internautas para condenar o dentista americano Walter Palmer por ter pago US$ 50 mil para caçar e matar o leão Cecil, na África. A página Justice for Cecil, recém-criada, já tem cerca de 11 mil fãs. E um crowdfunding, O Legado de Cecil, quer reunir fundos para erradicar as caçadas na África.

O episódio esquentou a discussão sobre essa prática nos EUA. A animadora de torcida Kendall Jones – que tem um canal no YouTube e um reality show no qual mostra suas caças – também foi hostilizada nas redes com fotos em que aparece ao lado de animais mortos. A lista inclui leões, rinocerontes, búfalos e leopardos.