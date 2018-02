Je suis Brasil

Além de comparecer ao jantar da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, Ana Botín, presidente mundial do Santander, cumpriu extensa agenda em São Paulo com a certeza, segundo ela, de que “o Brasil sairá fortalecido da crise”.

“Não é a primeira vez que o Brasil atravessa um cenário desafiador e, como sempre, emergirá mais fortalecido. Sabemos que nesses momentos se abrem oportunidades, e o Santander estará preparado para aproveitá-las.”

O grupo já colocou US$ 35 bilhões no mercado local.