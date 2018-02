Alif, o Invisível, da premiada autora de HQs Willow Wilson, é um dos lançamentos da Rocco Jovens Leitores para este ano.

A trama se passa em país do Oriente Médio, onde um hacker árabe-indiano protege da vigilância seus clientes, entre eles dissidentes e fundamentalistas islâmicos. O livro entrou na lista dos mais importantes de 2014 do The New York Times.