Seis escritores americanos, entre eles Peter Carey e Michael Ondaatje, recusaram convite do Pen Center para falar na homenagem ao Charlie Hebdo, no dia 5, por discordar do tratamento dado pela revista ao islamismo. A resposta da associação de escritores: “Nada a ver com o Islã. O prêmio é pela coragem”.

