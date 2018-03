A vice-presidência da República não afastou as inspirações de Michel Temer, que acaba de terminar seu livro de poemas. Com referências desde a infância, na pequena Tietê, até as vivências atuais. “Às vezes, estou no avião, me vem uma ideia e escrevo”, contou à coluna.

Jasmim 2

A obra ainda não tem título, editora nem data de publicação. Mas prefácio, sim – escrito por Carlos Ayres Britto, presidente do STF. “Está tão elogioso que tenho vontade de guardar os poemas e publicar só a prólogo”, brincou Temer, recitando um de seus versos, escrito quando “inebriado pelo perfume de dama-da-noite”.

Vamos lá: “Ainda sinto com dor aquele odor/ Jaz, em mim, o perfume do jasmim”.