Jardins ganha novo espaço de eventos

Sofia Carvalhosa e Júlia Pacheco se juntaram para abrir o mais novo espaço de eventos de São Paulo. A Casa do Jasmin fica no coração dos Jardins e foi por 30 anos o escritório de advocacia de Modesto Carvalhosa, pai de Sofia. “Brincamos que a casa é um cubo branco que pode ser transformado em qualquer coisa”, explica Júlia, que está no ramo de produção de eventos há treze anos. “Demos esse nome em homenagem a árvore de jasmim italiano que cobre o muro da casa, que foi projetada pelo arquiteto Aurélio Martinez Flores”, explica Sofia, que mantém seu escritório de assessoria dentro da propriedade. A dupla pensa em alugar o espaço para múltiplas funções, como: eventos corporativos, leilões, bazares, lançamentos, locação para filmagens e coworking. “Como amo dançar, também vou organizar bailes de salão com personal dancer”, revela Sofia.

