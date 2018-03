Foto: Takashi Okamoto





O ano chega ao fim para a Sociedade de Cultura Artística. Para encerrar a temporada 2008, foi escolhido o espetáculo Kodo – Percussão do Japão, que estréia amanhã, no Teatro Alfa. Proveniente de antigas comunidades rurais japonesas, a tradição do tambor japonês – taiko – é o fio condutor da performance, que mescla ritmos regionais com danças contemporâneas.

