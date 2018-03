Abre hoje, no Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso, a exposição Japão: Mundos Flutuantes. Trata-se de uma parceria da Fiesp com o Instituto Moreira Salles, em comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil.

