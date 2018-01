Jantar com Teori salvou a vida de um chapecoense

Pelo menos um político foi salvo por Teori Zavascki. Gelson Merisio, presidente da Assembleia de Santa Catarina, deixou de embarcar no trágico voo que caiu na Colômbia para… jantar com o ministro do STF, após visita ao TRE do Estado.

Zavascki é de Faxinal dos Guedes, cidade que fica perto de Chapecó.

Depois da tragédia, Zavascki ligou pelo menos três vezes para o deputado de Santa Catarina. “Ele acabou salvando minha vida”, conta, aliviado, Merisio.

O que ganha Teori? Merisio decidiu enviar de presente ao ministro a camisa da delegação do Chapecoense que usaria no voo.