O jantar de confraternização do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) reuniu cerca de 300 convidados na quarta-feira (6) no Lions Nightclub e arrecadou R$ 56.200,00.

Foram leiloadas 13 obras de Djanira Mota e Silva, Eduardo Muylaert, Hércules Barssoti, Mario Gruber, Dea Alvisi, Yugo Mabe, Manabu Mabe, Emiliano Di Cavalcanti e Claudia Proushan.

Cerca de metade do dinheiro arrecadado irá para as galerias das obras.