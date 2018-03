Jamie Oliver já escolheu as atrações turísticas que quer conhecer no Brasil

Jamie Oliver mal pousou em Congonhas, na manhã de ontem, e já tem uma agenda cheia nos próximos dias em São Paulo e no Rio.

Além de divulgar sua linha de comida congelada “saudável e gourmet” com a Sadia — a ser lançada em setembro –, vai promover no Brasil seu programa de alimentação saudável, o Food Revolution, que tem como objetivo a luta contra a obesidade.

O chef britânico, que deve ficar no País até domingo, também vai aproveitar a visita para conhecer os dois restaurantes que levam seu nome em solo brasileiro: um no Itaim e outro em Campinas, interior de São Paulo.

E mesmo com tantos compromissos de negócios, Oliver quer ter tempo para “dar uma turistada”. Em São Paulo, visitará a Vila Madalena, mais especificamente no Beco do Batman. Já no Rio, onde aterriza sexta-feira, 8, se planeja para conhecer o Pão de Açúcar.

Entre exigências gastronômicas, Oliver está dando preferência a restaurantes típicos de comida brasileira. Com um porém: não qualquer um. Tem pedido aos assessores que o leve aos mais simples, sem luxo.

Em tempo: consta que o Jamie jantou, ontem, no restaurante português Tasca da Esquina, nos Jardins.