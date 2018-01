Jacques Dequeker vai dirigir Sophia Abrahão e Lala Rudge para Dior

Jacques Dequeker foi convidado pela Dior para produzir o vídeo que comemora os 70 anos da grife francesa.

O fotógrafo, que já clicou mais de 100 capas da Vogue e inúmeras personalidades nacionais e internacionais, recebeu liberdade criativa da maison para dirigir a atriz e apresentadora Sophia Abrahão e a digital influencer Lala Rudge em São Paulo — onde vai acontecer toda a produção do filme.

O vídeo é uma das ações que comemora os 70 anos do perfume Miss Dior, lançado por Christian Dior quando apresentou sua primeira coleção em 1947, imortalizada como New Look.