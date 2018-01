Deve desembarcar no Brasil, ainda este ano, o megaconcerto Michael Forever– tributo ao eterno Rei do Pop.

De acordo com executivos da Supermarcas, estão adiantadas as conversas com um grande grupo de mídia e entretenimento do País.

Jackson 2

A primeira edição, em outubro do ano passado, reuniu 40 mil pessoas no País de Gales.

E contou com membros da família Jackson fazendo homenagens no palco – além de artistas como Christina Aguilera, Jamie Foxx e Beyoncé.