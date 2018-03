Jack Johnson vai se reunir com Fernanda Cortez, da ONU Meio Ambiente Brasil, durante sua passagem pelo País. O assunto do cantor, embaixador da Boa Vontade pela organização, será a poluição dos mares na costa do Brasil.

