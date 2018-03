Jabuti na árvore

No retorno do Congresso, o governo Dilma se volta à questão do FGTS. No Palácio da Alvorada, o temor é que Eduardo Cunha obtenha êxito em seu esforço de desvincular os recursos da multa de 10% do Minha Casa Minha Vida.

O deputado briga para que este dinheiro seja transferido para a conta dos trabalhadores quando se aposentarem.

Jabuti 2

Isso significaria o pior dos mundos. Os empresários – que queriam revogação da multa paga por empregadores ao governo nos casos de rescisão sem justa causa – continuariam infelizes. O governo, que quer manter a coisa como está, perderia arrecadação para seu programa-vitrine.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E os trabalhadores não sentiriam diferença na soma que recebem na aposentadoria.

Jabuti 3

Pergunta: a quem interessa esta movimentação de Cunha?