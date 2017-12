Julian Lennon não vem ao Brasil só participar do amfAR, dia 27. O filho mais velho de John pousa em SP dia 26 para abrir duas exposições fotográfica na Leica Gallery, em Higienópolis. Uma das séries, a Rock’n’ Roll Suite – onde Julian registrou ícones do rock em momentos de intimidade – ficará no acervo permanente da galeria.

Memória

Eles Não Usam Black Tie, que completar 60 anos em 2018, está – segundo o neto do ator Gianfrancesco Guarnieri – mais atual que nunca. Francisco fez questão de enfatizar o engajamento político do avô, que morreu em 2006, no documentário Guarnieri, dirigido por ele. O filme estará dia 3 na mostra Histórias Que Ficam, da Fundação CSN, na Unibes Cultural.