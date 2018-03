Izabel Yunes lança marca de chocolates artesanais

Quando Izabel Yunes decidiu abrir sua loja de presentes, incorporou a preferência pelo que pode ser personalizado. Isso, aliado ao gosto por doces, levou à criação da marca The Goddies, que oferece uma variedade de chocolates artesanais, utensílios de porcelana e embalagens que podem ser combinados a gosto.

“Sempre gostei de presentes pensados para quem for receber”, explica. Na loja pop-up no Shopping Cidade Jardim, inaugurada esta semana, é possível escolher o sabor e a estampa do chocolate, além do rótulo.

São 22 alternativas de mensagem, como “Feliz Páscoa”, ou “Let’s celebrate.”