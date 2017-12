A top Izabel Goulart carimbou seu passaporte rumo a Hollywood e vai estrelar o novo filme Baywatch — baseado na série que, no Brasil, ficou conhecida como S.O.S Malibu. O longa será sobre os salva-vidas que patrulham as praias da California.

Além do debut no cinema americano, a bela também será madrinha do Comitê Olímpico do Brasil e foi escolhida pela Nike para ser uma de suas estrelas