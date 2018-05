O BTG/Pactual, de André Esteves, deu mais um passo rumo à pretendida união com a W/Torre. Na costura de uma imobiliária ainda sem nome, foi formada uma nova empresa onde cada uma das partes colocará R$ 1,5 bilhão em ativos imobiliários. Entretanto, será o BTG a ter 70% do controle.

Esteves pretende se transformar no controlador da maior empresa imobiliária do País.