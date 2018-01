Itaú Unibanco deve comprar o varejo do Citi

O Itaú Unibanco deve anunciar a compra da parte do varejo do Citibank no Brasil por algo bem abaixo dos US$ 1,5 bilhão sonhados pelo Citi, segundo se apurou com fontes próximas à negociação. Falta definir alguns detalhes burocráticos.

O banco brasileiro vem negociando com exclusividade o ativo americano. A expectativa do Citi é concluir a venda das suas operações de varejo no Brasil, Argentina e Colômbia — fato informado ao mercado em 19 de fevereiro — antes do fim do ano. A operação do banco norte-americano na Colômbia é negociada com o Scotiabank e na Argentina, com o Santander – banco que já esteve no páreo disputando no Brasil.