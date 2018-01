Da Itália a Pinheiros

Carlo Acierno é neto de Ferdinando Acierno – fundador da tradicional loja de mobiliário e lifestyle italiana Acierno, que tem sede na região da Sicília, na Itália. Em setembro de 2015, Carlo decidiu abrir no Brasil a empresa da família, em uma charmosa casa de Pinheiros. “Nosso foco é trabalhar com os mesmos designers com quem trabalhamos na Itália, mas com matéria-prima brasileira” – leia-se, madeira. O italiano vai ao menos uma vez por mês a Rondônia refazer seu estoque. “Só trabalhamos com madeira de reflorestamento, então criamos nossas peças em cima do que está disponível, tudo dentro da lei”, adverte. A novidade é que, além dos designers italianos, a marca está à procura de designers brasileiros, que terão seus trabalhos expostos no Salão do Móvel de Milão, em 2017.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.