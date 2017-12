A arquiteta Bárbara Jalles é a nova aposta da Missoni Home. A moça, de família tradicional do interior de SP – dona do maior shopping de São José do Rio Preto – tem no portfólio trabalhos com Marcelo Rosenbaum e Ana Maria Vieira Santos. E, há cinco anos, abriu escritório próprio. Bárbara celebra a parceria com a grife italiana em almoço, amanhã, no restaurante Maní.

