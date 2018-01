Isinbayeva cria polêmica após suspensão do atletismo russo no Rio

Depois da suspensão do atletismo russo na Olimpíada do Rio, a recordista mundial do salto com vara, Yelena Isinbayeva, criou polêmica ao afirmar que o relatório da Federação Internacional de Atletismo era “discriminatório contra a Rússia” e “uma violação dos direitos humanos”.

A atleta, no entanto, ainda tem chances de participar dos jogos, caso prove que nunca foi testada como positiva para nenhuma substância proibida.

Não é a primeira vez que a atleta se envolve publicamente em uma polêmica. Em 2013, no Mundial de Atletismo na Rússia, a saltadora fez declarações contra os atletas que manifestaram apoio aos gays, em resposta a uma lei russa que previa a prisão de homossexuais.