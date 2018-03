Paula Proushan Meyer convidou Isabella Giobbi para criar uma coleção cápsula para a Blue Bird Shoes – marca de sapatos com pegada ‘fun’ que ela tem com a sócia Michelle Lima, que não está na foto. “Criei sapatos abertos e com salto, bem diferentes dos loafers da marca. Usei muito grafismo e cores. Quis imprimir meu estilo na coleção”, conta Isa.

