Isabella Giobbi aposta no Peru em seu novo projeto

Isabella Giobbi está com um novo projeto para 2017. Vai trazer ao Brasil produtos de decoração e moda de países da América Latina, sendo o Peru o primeiro país a ser explorado. Após imersão na cultura andina, por meio de viagens e amigos que moram em Lima, Isabella chegou à conclusão de que os peruanos são hi-lo. “A indústria têxtil peruana é conhecida por produzir para designers do mundo todo, sendo o americano Jonathan Adler um deles”, conta a estilista e colunista da Vogue Casa. “A descoberta de novos materiais e possibilidades nos acabamentos são um dos diferenciais que vou trazer para cá, além das riquezas regionais, como o algodão Pima, considerado o melhor do mundo, e a as madeiras oliveiras, que deixam as peças com um cheiro delicioso”. Depois do Peru, sua próxima empreitada será a cultura colombiana.