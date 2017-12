No dia em que o Senado analisa os nomes de candidatos a novo ministro do TCU, técnico fez as contas. Fernando Moutinho, um dos concorrentes, ganhou R$ 42,2 mil a mais no último ano por ter cargo comissionado.

Ironicamente, o próprio tribunal determinou: mesmo quem ocupa esse tipo de função deve receber salário dentro do limite imposto pela Constituição – de R$ 29,4 mil. A decisão acabou derrubada pelo Supremo.