Irmãs Nahas abrem loja no Shopping Cidade Jardim

O negócio das irmãs Nathalie Nahas Rifka e Patricia Nahas Germanos está de mudança: depois de cinco anos, a loja de roupas para crianças Rose & Bleu migrou do Shopping Iguatemi para o Cidade Jardim. Já trabalhando em ritmo de soft opening, a inauguração oficial está marcada para dia 31. A marca nasceu há 15 anos, e, no começo, só trabalhava com exportação. A ideia, segundo Nathalie, surgiu quando vivia em Nova York. Suas amigas, conta ela, pediam peças brasileiras para o enxoval do bebê. Hoje a Rose & Bleu tem como tradição, na sua matriz de produtos, peças do artesanato nacional – como crochê, fuxico, rendas e bordados. Mas sem esquecer o algodão pima peruano e cashmere italiano.

