Irmãs De Goeye convidam artista plástico para assinar coleção de T-Shirts

As irmãs Renata e Fernanda De Goeye convidaram o artista plástico Guilherme Kramer para assinar linha de camisetas para a nova marca das moças, a De Goeye. O lançamento das T-shirts acontece terça, na rua Galeno de Revoredo, no Itaim. “Estávamos atrás de alguém que fizesse xilogravuras com pegada brasileira. Conheci o trabalho do Kramer através de um grafite na rua e a parceria aconteceu”, explica Fernanda, que voltou a criar roupas, ao lado da irmã, após seis anos sabáticos. “Sempre que me viam perguntavam quando eu ia voltar. Precisei desse tempo para organizar o que eu realmente queria, que é dar asas à criação. Deixei todas as coisas que considerava ‘chatas’ de fora”, conta Fe. “Não farei coleções na De Goeye. As roupas serão continuas, tudo se conversa. A cliente pode voltar depois de um ano e encontrar um blazer que combina com aquela calça que ela comprou há tempos”.

