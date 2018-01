Irmãs brasileiras se consagram fazendo festa em Los Angeles

Foi durante uma viagem à Nova York que as irmãs e donas de uma empresa de planejamento de eventos, Clarissa e Camila Rezende conheceram Rachel Zoe. “Estávamos montando um evento dentro de um hotel na cidade e a Rachel estava hospedada lá e se interessou pelo nosso trabalho”, conta Clarissa, que tem, desde então, a famosa stylist americana como cliente fiel. “Sempre produzimos as festas dos filhos dela e ela também nos indicou para amigas, como as atrizes Sofia Vergara e Jessica Alba, que viraram clientes”. Tais fatos fizeram com que as irmãs levassem a C Rezende Events para Los Angeles. “Acho que o que mais cativa os gringos é a brasilidade dos nossos eventos. E a mesa de doces, que lá adaptamos com cupcakes e macarons”. Mas o portfólio da dupla não para nos EUA, elas já produziram festas na França, Grécia, África do Sul e até no Kuwait. “Continuamos com nossa equipe no Brasil, onde a demanda maior tem sido as festas de debutante, que voltaram com tudo.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.