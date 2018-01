Irmãos Campana recebem Prêmio Ícone do Design

Fernando e Humberto Campana serão homenageados amanhã, 4 de fevereiro, no Design Sunsets. O evento sob o tema ‘Made in Brazil’, promovido pelo Instituto Europeo di Design, vai reunir conteúdo, ação solidária, mercado, música, food trucks e drinks.

Os Campana receberão na ocasião o Prêmio Ícone do Design, com o qual o IED celebra a obra de protagonistas da área. Como o tema “Made in Brazil” é central na obra dos irmãos, o encontro inclui uma mesa-redonda para debater novas perspectivas para esse conceito. A mediação será da jornalista Alexandra Forbes, e além dos homenageados participarão Amir Slama, a chef Carla Pernambuco e Caio Esteves, fundador da Places For Us, agência de place branding, e coordenador da área de branding do IED São Paulo.