Iphan vai restaurar antigo forte português de Fernando de Noronha

Vai “voltar à vida”, em Fernando de Noronha, uma dos principais construções do conjunto de fortificações da ilha: a Fortaleza NS dos Remédios, que os portugueses criaram em 1737 em cima de ruínas de um fortim holandês. Para tanto, o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Robson de Almeida, assina in loco, nesta quinta-feira, o contrato pelo qual o lugar recebe um aporte de R$ 10,2 milhões.

A restauração inclui um novo espaço cultural e turístico – com lojas, cafés, livrarias e outras atividades, cuja renda será destinada à conservação do lugar.

Em seguida, a equipe do Iphan visita o Palácio São Miguel, sede da administração local, também restaurado (por ela mesma) e que será reinaugurado no dia 28.