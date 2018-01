Chester Williams chega sábado ao Brasil. O ex-jogador de rugby, único negro da seleção da África do Sul campeã mundial em 1995 – que inspirou o livro e o filme Invictus–, vem, a convite do Bradesco, ensinar crianças do projeto Rugby Para Todos. Em Paraisópolis.

