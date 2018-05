Fala-se, no meio jurídico, que as investigações nos EUA sobre depoimentos dos delatores da Odebrecht não terminaram. Busca-se, aqui e lá, indícios de ocultação e proteção de pessoas importantes do conglomerado.

A Odebrecht nega, assegurando que o caso em território norte-americano está encerrado.

